Les 10 tweets légendaires de Jean-Michel Aulas

Si les émotions procurées par son OL des années 2000 resteront gravées dans l’histoire lyonnaise, les tweets du ô grand Jean-Michel Aulas resteront gravées dans l’histoire tout court. Arrivé sur Twitter en septembre 2011, le désormais ex-président de l’Olympique Lyonnais nous a en effet proposé un florilège de messages tout aussi cliquants que frappants. Et comme dans un bouchon lyonnais, il y a à boire et à manger.

1- L’explication de texte

Il y a toujours une bonne raison pour la ramener et ce message d’un journaliste couvrant Aulas de louanges ne déroge pas à la règle. S’en suit alors une explication de ce pourquoi il interagit tant sur les réseaux sociaux. Si l’initiative paraît intéressante, la manière sera elle bien pimentée. Sur place ou à emporter votre saucisse en pleine tronche ?

@Adrien_Ve quand on veut être exemplaire il faut prendre un peu de temps pour vulgariser la gestion et le management du foot à des abrutis — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 17, 2013

2- Aulas la fracasse

En voilà un qui n’avait rien demandé. La saison 2016-2017 en pleine préparation, les questions au sujet des Gones fusent. À l’image de ce jeune qui semble bien préoccupé par la situation de son club favori : « président où est le naming ? LA recrue star ? La vente de Valbuena ? La recrue offensive ? On veut des réponses ! », s’exclame-t-il. Ce n’était certainement pas la réponse que ce jeune attendait mais ça a dû lui suffire. Aussi limpide qu’un coup franc de Juninho.

tu te te prends pour qui retourne en prison ou à la maternelle — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 14, 2016

3- La mise à jour

Faut pas le chercher le président ! Face aux critiques d’une personne qui semble lui manquer de respect, Aulas se veut offensif et rappelle à certains qui est le patron. Reste à savoir si le destinataire était né au moment où Jean-Michel rachetait le club devenu par la suite septuple champion de France. Bref, Jean-Michel se lasse.

@Anthoo69100 soyez respectueux de celui ou ceux qui financent depuis 26 ans le club !votre incompétence me navre ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 28, 2013

4- L’incitation à la footixerie

S’écharpant de nouveau avec un supporter lyonnais, JMA n’hésite pas à lui indiquer de s’en aller supporter un autre club. Cet individu portant le pseudo “LionelOlforever” aura cependant quelques démarches à faire pour paraître crédible. « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », Aulas lui dit que, même seul, il est capable de remballer du twittos.

@LionelOlforever vous n'y comprenez vraiment rien allez supporter un autre club ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 28, 2013

5- Son amitié avec Vincent Labrune

En avril 2015, la tension entre l’ex-boss de l’OL et Vincent Labrune, toujours président de l’OM à cette époque, est à son paroxymse. Au point que Le Parisien dévoile dans ses colonnes que ce dernier a préparé un dossier à destination de la LFP où il requiert une sanction à l’encontre de son homologue par rapport à ses déclarations visant l’OM, les autres clubs de Ligue 1 et l’arbitrage. Une information partagée par un compte fan des Gones qui titre « Jean-Michel Aulas s’en prend encore à Vincent Labrune ». Cette phrase ne passe pas pour le président qui en profite pour tacler de nouveau l’actuel chef de la LFP. Il en profite aussi pour tacler le compte qui l’a lui-même visé. Personne n’est épargné par l’homme fort de l’OL.

@lyoncap s'en prend encore ? Vous plaisantez vous siège est à Marseille ? Je ne fais que remettre à sa place ce faux cul ! Quant à vous ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 6, 2015

6- Subtilité aulasienne

Et une nouvelle affaire olympico-olympienne. Souvenez-vous du 15 mars 2015 où l’OM reçoit l’OL et lors duquel Lucas Ocampos pense offrir la victoire aux locaux. Un match nul où l’arbitrage n’échappera pas aux critiques d’un individu portant le nom d’un certain Kyril Louis-Dreyfus, fils de Margarita et du regretté Robert Louis-Dreyfus, tous deux anciens propriétaires du club phocéen. En plus de fustiger la prestation arbitrale, le dénommé Kyril invite Aulas à aller se « faire foutre » sur Facebook. « Dénommé » puisque celui qui s’avérerait être le vrai KLD présentera des excuses d’une manière bien étonnante : « Je tiens a m’excuse pour cette polemique que j’ai fait les mots qui tourne dans l’internete était pas ecrie par moi. J’ai fait beaucoup de respect pour le foot francais et les arbitre en plus! Allez l’OM », déclare-t-il sur les réseaux sociaux. JMA réagira en se moquant ouvertement des fautes de français bien suspectes du jeune homme.

@DailyMercato @Victorrria_GL non c'était pas lui ? C'était Vincent ? D'ailleurs on voit bien la différence sur l'orthographe 😄 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 14, 2015

7- Le message qui a mal vieilli

Il en fallait bien un et le voici. À l’aube de la saison 2013-2014, si l’Europe semble toujours une obligation chez les Rhodaniens, terminer devant le voisin forézien en est une aussi. Et lorsqu’un olympien affiche son souhait de voir ces deux objectifs remplis, l’occasion est bien trop belle pour le dirigeant de ridiculiser son ennemi. Ironie du sort, l’ASSE finit cette saison-là juste devant l’OL, les premiers nommés finissant 4e avec 68 points, soit huit de plus que le club d’Aulas. Un gros coup de karma qui ne l’arrêtera pas de jouer avec l’oiseau bleu, rassurez-vous !

@RAMUTCH je n'ai même plus le souvenir exact de la dernière fois ou l'Asse a fini devant l'Ol . — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2013

8- La bombe à retardement

Vous vous souvenez de cette victoire de l’ASSE contre son rival lyonnais sur le score de 3-0 ? Les Stéphanois ne cessent alors de taquiner Jean-Michel Aulas, même une semaine plus tard. Mais sa retenue ayant bien évidemment une limite, certains ont en revanche perdu le match des réseaux sociaux. Si celui-ci ne revenait sûrement pas de chez un couturier, Aulas s’est tout de même chargé de lui tailler un costard.

@b_pialat vous venez de vous réveiller ? Ou vous étiez chez le coiffeur ? — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 7, 2014

9- La sortie de route

Attention, dérapage. En février 2015, Aulas se rend à Geoffroy-Guichard pour assister à une rencontre opposant l’ASSE à l’OM, sur invitation de Roland Romeyer. Une présence qui pousse naturellement les supporters stéphanois à se moquer du président lyonnais. Ce dernier vrille et dégaine un « les autistes » en s’adressant aux supporters foréziens. Un mot qui, par exemple, ne sera pas validé par un président d’une association de parents d’enfants autistes qui ira jusqu’à adresser une lettre à Aulas en expliquant qu’être « autiste, ce n’est pas une insulte, c’est une maladie ». L’intéressé annoncera le 7 juillet de la même année son soutien envers une une association nommée « Autisme, ambition, avenir » qui prend en charge les enfants autistes.

@STEPHANOISES oh les autistes j'ai répondu à une invitation de votre President RR , ne soyez pas vexé d'être à ……????10 points je crois — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 22, 2015

10- L’addition s’il vous plaît

Il ne pouvait pas quitter son club chéri sans offrir une ultime pépite. Les résultats de l’OL n’étant pas les meilleurs cette saison et de loin (7e de Ligue 1), Jean-Michel Aulas sait défendre son club en soulignant que sur les matchs retours, le classement de l’OL parle de lui-même. Sinon, l’UEFA ne pourrait pas créer une coupe d’Europe pour les clubs qui débutent leur saison en janvier ?

Bonus à venir : la réponse au missile d’Hatem Ben Arfa.

« Lyon, c'est Bocuse et Aulas »