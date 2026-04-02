Aleksander Čeferin remet un coup sur la tête de l’Italie

La semaine de merde. Aleksander Čeferin et l’UEFA ont remis un coup sur la tête des Italiens en menaçant la Lombardie de lui retirer l’organisation de l’Euro 2032. Alors que les Transalpins coorganisent la compétition avec la Turquie, le président de l’instance européenne a sévèrement critiqué les infrastructures italiennes. « Les stades italiens sont loin derrière ceux des autres grandes nations », a constaté Čeferin ce jeudi après-midi.

Tacle aux genoux à la politique Italienne

« Les responsables politiques italiens devraient peut-être se demander pourquoi l’Italie possède l’une des pires infrastructures footballistiques d’Europe » a déclaré le dirigeant slovène lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Froidement. « La faute ne revient pas à la Fédération, mais aux autorités publiques », a-t-il poursuivi. Une belle petite pique dans une semaine déjà compliquée pour le football italien après la défaite en barrage de la prochaine Coupe du monde et la démission de Gabriele Gravina, président de la Fédération.

Il s’arrête quand le poisson d’avril pour les Italiens ?

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