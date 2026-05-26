- Koh-Lanta
- Épisode 13
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
On se rapproche de l’orientation ! Alors qu’elle semblait promise aux anciens Rouges, la grande finale pourrait finalement se disputer avec plus d’ex-Jaunes qu’on ne le pensait. Grâce notamment à Cynthia, la machine à colliers d’immunité.
La tribu réunifiée
Clarisse
Top 2 de ce qu’elle déteste le plus en ce moment :
– Daniel.
– Les mantes religieuses.
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Antonin
De ses propres mots, il vient de vivre la pire soirée de sa vie. Mais n’oublions pas que le tournage a eu lieu il y a des mois et que son tatouage de l’Italie laisse penser que la pire soirée de sa vie a finalement eu lieu le 31 mars dernier.
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Caroline
Forte pendant la phase de poules, muette à partir des huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo en Coupe du monde.
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Cindy
Elle n’a pas compris le jeu et pensait qu’il fallait être lent comme une tortue. Il faut dire que ce puzzle portait à confusion.
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Zakariya
On connaît le complexe d’Oedipe, mais est-ce que Sigmund Freud a élaboré un concept autour du rejet du tonton ?
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Daniel
Le monde du travail en 2026 a encore de sacrés problèmes à régler. Encore un type en burn-out après à peine un mois à son poste.
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Cynthia
Nicolas Sarkozy s’apprête à la recruter pour qu’elle lui trouve une immunité. Attention, ce ne sera valable qu’au prochain procès.
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Hugo
Ça fait deux conseils qu’on vote contre lui et à peine revenu dans l’aventure, il tombe comme s’il s’était pris une balle de sniper en pleine épreuve de confort. C’est un ancien agent du KGB ?
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Guillaume
Oui il gagne des conforts et des immunités. Oui il va peut-être gagner 100 000 euros. Mais le plus important dans tout ça, c’est qu’il a gagné un ami… #bromance.
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Le boss
Denis Brogniart
Alors là, il a fait péter le budget avec ce voyage en avion privé. Heureusement que ce n’est pas diffusé sur le service public sinon Charles Alloncle aurait fait un scandale.
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Par Léo Tourbe