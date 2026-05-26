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  • Koh-Lanta
  • Épisode 13

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

On se rapproche de l’orientation ! Alors qu’elle semblait promise aux anciens Rouges, la grande finale pourrait finalement se disputer avec plus d’ex-Jaunes qu’on ne le pensait. Grâce notamment à Cynthia, la machine à colliers d’immunité.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Top 2 de ce qu’elle déteste le plus en ce moment :
– Daniel.
– Les mantes religieuses.

Note de la rédaction 5/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

De ses propres mots, il vient de vivre la pire soirée de sa vie. Mais n’oublions pas que le tournage a eu lieu il y a des mois et que son tatouage de l’Italie laisse penser que la pire soirée de sa vie a finalement eu lieu le 31 mars dernier.

Note de la rédaction 6/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Forte pendant la phase de poules, muette à partir des huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo en Coupe du monde.

Note de la rédaction 4/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Elle n’a pas compris le jeu et pensait qu’il fallait être lent comme une tortue. Il faut dire que ce puzzle portait à confusion.

Note de la rédaction 2/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

On connaît le complexe d’Oedipe, mais est-ce que Sigmund Freud a élaboré un concept autour du rejet du tonton ?

Note de la rédaction 6.5/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Le monde du travail en 2026 a encore de sacrés problèmes à régler. Encore un type en burn-out après à peine un mois à son poste.

Note de la rédaction 2/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Nicolas Sarkozy s’apprête à la recruter pour qu’elle lui trouve une immunité. Attention, ce ne sera valable qu’au prochain procès.

Note de la rédaction 8/10
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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Ça fait deux conseils qu’on vote contre lui et à peine revenu dans l’aventure, il tombe comme s’il s’était pris une balle de sniper en pleine épreuve de confort. C’est un ancien agent du KGB ?

Note de la rédaction 7/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Oui il gagne des conforts et des immunités. Oui il va peut-être gagner 100 000 euros. Mais le plus important dans tout ça, c’est qu’il a gagné un ami… #bromance.

Note de la rédaction 9.5/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Alors là, il a fait péter le budget avec ce voyage en avion privé. Heureusement que ce n’est pas diffusé sur le service public sinon Charles Alloncle aurait fait un scandale.

Note de la rédaction 8/10
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