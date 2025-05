Les Bleues ont leur nouvelle capitaine

Merci Wendie.

L’équipe de France connaît sa nouvelle capitaine. Laurent Bonadei a annoncé ce jeudi, en marge de France-Suisse, qui se disputera à Nancy ce vendredi, son nom : Griedge Mbock. La défenseuse centrale de 30 ans avait déjà porté le brassard de capitaine des Bleues contre la Suisse, début avril. Elle succède à Wendie Renard, garante du tissu entre 2013 et 2017, et depuis 2021. Sandie Toletti, Grace Geyoro et Sakina Karchaoui sont nommées vice-capitaines.

La joueuse du PSG a réagi auprès de L’Équipe : « C’est une grande fierté et une grande joie, un honneur de pouvoir représenter l’équipe de France. Ce n’est pas anodin, ce n’est pas un rôle à prendre à la légère. Je remercie encore Laurent pour la confiance qu’il m’accorde. Je suis aussi bien entourée, il y a des vice-capitaines très importantes avec un groupe élargi de cadres et de leaders. » La France dispute l’Euro cet été, en Suisse.

Griedge Mbock, nouvelle 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗧𝗔𝗜𝗡𝗘 des Bleues ©️🇫🇷 #FiersdetreBleues pic.twitter.com/O5pcBKrNcg — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 29, 2025

