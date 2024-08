Cristiano Ronaldo trolle ses coéquipiers après la défaite en Supercoupe d’Arabie saoudite

C’est l’histoire d’un Ballon d’or et d’une défense qui dort.

Al-Hilal a remporté la finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite samedi soir (4-1). Cristiano Ronaldo a ouvert le score juste avant la mi-temps (44e), mais la défense d’Al-Nassr a explosé en 17 minutes. Sergej Milinković-Savić (55e), Aleksandar Mitrović (63e, 69e) et Malcom (72e) ont ainsi anéanti tous les espoirs adverses pour confirmer leur supériorité sur la scène nationale. Le quatrième but encaissé, à la suite d’une énorme bévue du gardien, a définitivement abattu le Portugais, qui a joint ses mains et fermé les yeux pour dire à ses coéquipiers qu’ils devaient arrêter de dormir.

Cristiano Ronaldo telling the Al-Nassr players they’re sleeping after Al-Hilal scored 4 goals in 17 minutes… 😴💤pic.twitter.com/XznQ0Ug1UN — CentreGoals. (@centregoals) August 17, 2024

Lancé dans un numéro de mime, il a enchaîné avec le célèbre signe des pétoches. Le clou du spectacle : il a terminé en mimant ses coéquipiers en train de faire dans leur caleçon. Dépité au coup de sifflet final, le numéro 7 a quitté la pelouse sans même récupérer sa médaille.

Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

Al-Hilal réalise le triplé en venant à bout de Cristiano Ronaldo et Al-Nassr