Hugo Lloris : « J’attendais le projet idéal »

Dimanche après-midi, Hugo Lloris a profité de la mi-temps du match entre Tottenham et Bournemouth pour faire irruption sur la pelouse et saluer, une dernière fois, les fans des Spurs. Le gardien français, 37 ans désormais, va effectivement quitter Londres (après onze saisons de bons et loyaux services) pour rejoindre le Los Angeles FC, avec lequel il s’est engagé jusqu’en juin 2024. Un choix qui n’a visiblement rien de précipité. « J’attendais le projet idéal pour me projeter sur la dernière étape de ma carrière, a expliqué l’ancien Niçois et Lyonnais à L’Équipe. Quand on discute avec les gens, il faut ressentir la flamme. Cela a été le cas. »

« J’ai toujours voulu découvrir un nouveau continent, une nouvelle expérience de vie avec la famille, et Los Angeles est un club majeur de MLS, compétitif et ambitieux », a poursuivi le recordman de sélections avec les Bleus (145). Barré par l’arrivée de Guglielmo Vicario, Lloris aurait d’ailleurs pu faire ses valises au cours du mercato estival 2023. Il a préféré prendre son temps, quitte à réaliser une première partie de saison blanche (aucune feuille de match). « Cela m’a coûté six mois difficiles, mais je ne regrette pas de ne pas m’être précipité, l’été dernier », a-t-il affirmé.

Rendez-vous le 24 février pour le voir à nouveau enfiler les gants.

