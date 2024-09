Arsenal condamne Tottenham au silence

Très solide, Arsenal s'est adjugé le derby du nord de Londres sur la pelouse de Tottenham (0-1) et tente tant bien que mal de suivre le rythme imposé par Manchester City. Naïfs sur le but de Gabriel, les Spurs n'ont pas su capitaliser sur leur entame de match.

Tottenham 0-1 Arsenal

But : Gabriel (64e) pour les Gunners

Pressé en début de rencontre, Arsenal a finalement dégagé une impression de sérénité et de cohérence qui lui ont permis de maîtriser les brèves velléités offensives de Tottenham. Arsenal talonne ainsi Manchester City, alors que les Spurs pointent au treizième rang.

Coup pour coup

Désireux de faire mal d’entrée, les Spurs s’agglutinent sur le but de David Raya. Sans réussite pour Dejan Kulusevski sur sa reprise du gauche (5e) ou sur la talonnade en déviation de Brennan Johnson (8e), puisque le portier espagnol veille au grain. Dans le premier quart d’heure, Tottenham frôle tout de même les 80% de possession de balle. Mais Arsenal, aussi, a ses arguments. À son tour, Guglielmo Vicario s’interpose sur une tête de Kai Havertz (18e) consécutive à un centre de Gabriel Martinelli venu de la gauche. L’ailier brésilien, repositionné au milieu en raison des absences, force même Vicario à partir à l’horizontale sur un enroulé du droit (20e). Au grand dam de Bukayo Saka, libre de tout marquage côté droit. Le match est bien rythmé, mais Dominic Solanke est encore en quête de repères du côté du Tottenham Stadium. Preuve en est, sa tête lobée ne fait que longer le montant droit (28e). Comme un symbole de son engagement pas toujours bien placé, Tottenham termine cette première période équilibrée avec pas moins de cinq avertissements.

L’Archange Gabriel laisse Tottenham sans réplique

Dans le second acte, alors que les corners se multiplient pour Tottenham, le scénario redouté par les supporters des Spurs prend forme : sur un corner frappé par Saka côté droit, Gabriel se défait facilement du marquage de « Cuti » Romero plein axe et exécute un Vicario masqué d’un puissant coup de casque (0-1, 64e). Avec une grande maturité dans sa gestion de l’avantage, Arsenal parvient ensuite à museler tranquillement son rival, comme anesthésié après l’ouverture du score malgré le tir puissant de Kulusevski au-dessus de la barre (90e+2). Dixième victoire en onze matchs à l’extérieur en Premier League, série en cours pour les Gunners dont les clean-sheets reprennent de plus belle. Deux ans et demi sans victoire contre Arsenal, déjà, pour Tottenham.

GABRIEL DONNE L'AVANTAGE À ARSENAL SUR UN COUP DE TÊTE PUISSANT ! 💥#TOTARS | #PremierLeague pic.twitter.com/KXpJW8UM0H — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 15, 2024

Tottenham (4-3-3) : Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Udogie – Kulusevski, Bentancur (Sarr, 68e), Maddison (Werner, 80e) – B. Johnson (Odobert, 68e), Solanke, Son. Entraîneur : Ange Postecoglou.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Timber – Partey, Jorginho, Martinelli (Sterling, 80e) – Saka (Nwaneri, 86e), Havertz, Trossard (G. Jesus, 80e). Entraîneur : Mikel Arteta.

Pronostic Tottenham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League