Pronostic Crystal Palace Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Face à Crystal Palace, Arsenal fait encore le taf

Quelques jours après leur confrontation en Carabao Cup, Crystal Palace et Arsenal se retrouvent en Premier League à Selhurst Park. En League Cup mercredi, les Eagles ont longtemps fait douter les Gunners mais ont chuté face au talent de Gabriel Jesus, auteur d’un triplé (score final, défaite 3-2). Cette prestation a cependant confirmé le retour en forme des Londoniens qui n’avaient perdu qu’une fois lors des 9 rencontres précédentes toutes compétitions confondues. Ce bon passage avait permis à Palace de prendre ses distances avec la zone de relégation. Toutefois, les Eagles ne comptent que 4 points de plus qu’Ipswich qui semble bien déterminé à lutter jusqu’au bout. Le week-end dernier, Glassner avait vu ses hommes signer une très belle prestation pour s’imposer à Brighton (1-3). Le coach autrichien avait également aligné son XI type en Carabao Cup face aux Gunners. Depuis le début de saison, Palace a déjà perdu à 3 reprises sur son terrain, face à Fulham, Liverpool et West Ham. En revanche, les Eagles ont tenu tête aux 2 Manchester et ont battu Tottenham.

Qualifié donc pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise, Arsenal ne peut plus se permettre de perdre de points en Premier League, car Liverpool et Chelsea sont particulièrement en forme. Actuellement, les hommes d’Arteta sont en 3e position avec 6 points de retard sur Liverpool (1 match en retard). De plus, les partenaires de William Saliba restent sur deux matchs nuls en championnat face à Fulham (1-1) et contre Everton (0-0). Contrairement à Glassner, Arteta avait aligné une équipe remaniée en milieu de semaine et devrait titulariser ses meilleurs éléments ce dimanche, avec Saka (5 buts en PL), Saliba, Rice, Havertz ou Ødegaard. À noter qu’en signant un triplé face aux Eagles, Jesus a peut-être marqué des points dans l’esprit de son entraîneur. Arsenal est conscient qu’un déplacement à Selhurst Park n’a rien de simple mais avait trouvé la clé lors de ses 2 dernières visites. Avec son XI titulaire frais, Arsenal devrait s’imposer face à des Eagles qui viennent d’enchaîner 2 matchs de rang avec les mêmes éléments ou presque.

