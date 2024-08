Giroud : « Ibrahimovic m’a dit que je prendrais du plaisir en MLS »

Déjà comme un poisson dans l’eau.

Trois semaines après la fin de son aventure en équipe de France à l’Euro, Olivier Giroud était présenté à la presse par son nouveau club du Los Angeles FC, ce vendredi. Et a notamment évoqué les conseils donnés par son ancien coéquipier à Milan Zlatan Ibrahimovic, qui a également évolué à LA, du côté du Galaxy. « Il m’a dit que je prendrais du plaisir, que c’est un championnat pour les attaquants parce que les équipes sont joueuses, elles ne jouent pas pour garder un résultat ou pour défendre. Elles jouent pour marquer des buts et pour faire plaisir aux fans, a-t-il affirmé face aux médias. Je vais m’amuser. »

Le géant suédois n’est d’ailleurs pas le seul coéquipier avec qui le champion de France 2012 a discuté de son choix de traverser l’Atlantique. « J’ai parlé avec Zlatan, et évidemment, avec Antoine Griezmann, mon coéquipier en sélection. Quand il a vu que j’avais signé à Los Angeles, il était un peu jaloux, a-t-il glissé. Je lui ai dit, ne t’inquiète pas, on va se retrouver dans quelques années. Enfin quelques années… j’espère bientôt ! Je ne sais pas où nous en sommes avec le club, mais, oui, je lui ai envoyé un message tout de suite quand j’ai vu qu’il était annoncé à Los Angeles. Je sais qu’il aime les États-Unis, le basket-ball, le baseball et le football. Un jour ou l’autre, il viendra ici, c’est sûr. »

Le temps de s’installer pour lancer des « alertes médailles » à tout va, au plus près des JO 2028.

Griezmann en MLS dès cet été ?