Alisson dénonce le calendrier surchargé

Alisson de cloche.

Alors que Liverpool se déplace ce mardi à San Siro pour y affronter l’AC Milan dans une affiche qui transpire le classique européen, Alisson Becker a pu pousser son coup de gueule en conférence de presse. Le gardien des Reds a fustigé le nouveau format de la Ligue des champions, qui a rajouté deux rencontres au calendrier. Même s’il reconnaît que « pour les supporters, c’est incroyable », le rempart brésilien s’est plaint du fait que « personne ne demande aux joueurs ce qu’ils pensent de l’ajout de matchs supplémentaires ».

« Notre opinion n’a peut-être pas d’importance. Mais tout le monde sait ce que nous pensons. Tout le monde en a marre. Il s’agit de s’asseoir tous ensemble et d’écouter toutes les parties », a-t-il poursuivi. Selon Alisson, « il ne semble pas que nous soyons proches d’une bonne solution pour le football et les joueurs ». Dans le cas où Liverpool parviendrait en finale de toutes les compétitions auquel il participe, les Scousers disputeraient 65 matchs cette saison, sans compter un éventuel barrage en C1, et surtout la Coupe du monde des clubs l’été prochain, qui pourraient faire grimper le total à 74 parties.

Ça devient de la NBA.

