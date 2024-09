Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Bordeaux EC vs Arsac Le Pian

Vous vous souvenez certainement du lob venu d’ailleurs inscrit par Nabil Fekir du pied droit face à Bordeaux, en 2017, au Groupama Stadium. À rendre hystériques David Berger et Franck Sauzée aux commentaires. Eh bien, ce week-end, Bordeaux s’est vengé. Non pas les Girondins, peu chère, mais l’EC Bordeaux qui, en Coupe de Nouvelle-Aquitaine, a vu l’un de ses joueurs inscrire un lob de dingue de sa moitié de terrain. Magnifique.

2/ Macheren ES vs Metzing FC

Sur le côté droit en regardant les buts, le corner n’est pas mal botté du pied gauche mais dégagé par la défense, puis à nouveau après une frappe à l’entrée de la surface de réparation. Cette fois, c’est vers le frappeur du corner que le cuir se dirige. Là, l’inspiration géniale du numéro 11 de Metzing qui décoche une jolie frappé enroulée côté opposé. Lobé, le gardien s’incline. Pour une célébration appuyée ? Non, simplement le poing serré. Ok Roger Federer.

3/ Étincelle Saint-Jean vs US AL Berric Damgan

Tous les ingrédients du but gag réunis. A première vue, le coup franc excentré et le ballon de la Ligue des Champions pourraient laisser penser à un remake du but iconique inscrit par Juninho face au Barça à Gerland en 2009. Il n’en n’est rien. Sur une pelouse affreuse, le coup-franc n’est que très moyennement frappé au milieu du but, avec un rebond. Oui mais voilà, le gardien est mal placé, piégé par le rebond, la repousse d’abord une fois en l’air, puis une deuxième sur l’attaquant qui ne se fait pas prier pour marquer à bout portant pour, on l’imagine, un joli moment de solitude pour le portier de l’Étincelle Saint-Jean.

4/ Pontrieux FC vs RC Ploumagoar

Là aussi, stade champêtre bordé par un champ de maïs. Mais cette fois, un vrai but. Sur le côté gauche, le joueur du RC Ploumagoar hérité du ballon et, après un bon contrôle orienté, ne se pose pas de question. Boum. Une belle frappe enroulée qui finit sa course sous la barre. Lobé, le gardien du FC Pontrieux n’a plus qu’à aller la chercher au fond des filets.

5/ Bessoncou Roppe Lari vs Frasne

Le football du terroir a du talent. Après une mise au point un poil longue, le caméraman est de retour au jeu et nous offre un but spécial. Un crochet extérieur à l’entrée de la surface d’abord puis une feinte de frappe qui met un défenseur sur les fesses et l’autre dans le vent. Puis, la sobriété et un plat du pied pied filet devant le gardien. Simple et efficace.

