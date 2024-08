Lloris, nouveau roi de la passe décisive

Nouveau skill débloqué.

Hugo Lloris n’a pas vraiment eu besoin de temps d’adaptation pour se faire à sa nouvelle vie du côté de Los Angeles. En plus d’être impeccable derrière, l’ancien portier tricolore se découvre aussi un talent pour le jeu offensif. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a délivré une magnifique passe décisive pour Denis Bouanga, ancien de la maison stéphanoise, lors de la victoire facile à Seattle (3-0), en Leagues Cup.

🚨 HUGO LLORIS ASSIST 🚨

The French goalkeeper drops a dime to Denis Bouanga for his 11th @LeaguesCup goal in 8 games. pic.twitter.com/bfQAA9PfyU

— Major League Soccer (@MLS) August 18, 2024