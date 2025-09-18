Un amical entre le Pays basque et la Palestine en novembre prochain

Le 15 novembre prochain, San Mamés ne sera pas qu’un stade. La Catedral de Bilbao accueillera un match amical entre la sélection du Pays basque et celle de Palestine. Un rendez-vous qui dépasse largement les 90 minutes, pensé comme un hommage aux victimes du conflit à Gaza.

🚨 Noticia @Carrusel ⚽️ El próximo 15 de noviembre se jugará un EUSKADI vs PALESTINA en San Mamés 🎙️ Informan @garridocarrusel y @NikoCastellano pic.twitter.com/TCXOGw8gDb — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 17, 2025

San Mamés, terrain d’un autre combat

Selon la Cadena SER, la Fédération basque de football (EFF-FVF), en collaboration avec l’Association palestinienne de football, est à l’origine de cette rencontre inédite. Le gouvernement espagnol a validé l’initiative, accueillie avec enthousiasme côté palestinien. L’annonce intervient dans un climat tendu, alors que l’UCI (Union cycliste internationale) et Madrid s’opposent au sujet des manifestations pro-palestiniennes survenues pendant le Tour d’Espagne.

Ce contexte ne surprend pas vraiment au Pays basque, où le soutien à la cause palestinienne est déjà bien ancré. « Le Pays basque a fait preuve d’une grande sensibilité », a souligné Dani Garrido, directeur de Carrusel Deportivo. Sensibilité encore visible mardi dernier, lors du match entre Bilbao et Arsenal : drapeaux palestiniens et banderoles en basque « Nous serons à vos côtés dès à présent et jusqu’à la fin » ont rappelé que, pour une partie des supporters, le football reste un terrain d’expression politique. Malgré les menaces de sanctions de la Liga ou de l’UEFA, les soutiens aux Palestiniens sont fréquents dans les tribunes du Pays basque.

Il s'appelait Suleiman Al-Obeid