S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • Nantes-Rennes

Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin

SF
Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin

Ce n’est pas OL-Sainté, mais c’est un derby quand même.

Venant d’un ancien Lyonnais, ce n’est pas une surprise : Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, a forcément été interrogé sur le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous les deux formés à Nantes et désormais fièrement vêtus de rouge et noir, à la veille de leur retour à la Beaujoire samedi à 17 heures.

Lopes chez les Verts ? Jamais !

« C’est leur problème. Chaque joueur est différent et a sa mentalité. J’ai des valeurs qui me sont propres. Ils ont fait leur choix, c’est leur problème, a répondu l’ancien portier lyonnais. Maintenant, on en fait pas un pataquès parce qu’ils sont passés en face, on n’a pas ces deux joueurs à cibler, mais toute une équipe, et il n’y a que le résultat qui compte finalement. »

Questionné sur les chambrages passés de Rongier sur les réseaux sociaux, quand il avait comparé les Rennais à des chèvres, Lopes garde la même ligne : « Internet, ça reste, les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout. Chacun est libre de faire son choix. Certains comprennent, d’autres ne comprennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas. »

Anthony Mounier avait au moins trouvé le moyen de jouer en vert. 

Pas de Rennais dans les tribunes de la Beaujoire pour le derby

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine