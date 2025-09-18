Anthony Lopes ne comprend pas le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin

Ce n’est pas OL-Sainté, mais c’est un derby quand même.

Venant d’un ancien Lyonnais, ce n’est pas une surprise : Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, a forcément été interrogé sur le choix de carrière de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous les deux formés à Nantes et désormais fièrement vêtus de rouge et noir, à la veille de leur retour à la Beaujoire samedi à 17 heures.

Lopes chez les Verts ? Jamais !

« C’est leur problème. Chaque joueur est différent et a sa mentalité. J’ai des valeurs qui me sont propres. Ils ont fait leur choix, c’est leur problème, a répondu l’ancien portier lyonnais. Maintenant, on en fait pas un pataquès parce qu’ils sont passés en face, on n’a pas ces deux joueurs à cibler, mais toute une équipe, et il n’y a que le résultat qui compte finalement. »

Questionné sur les chambrages passés de Rongier sur les réseaux sociaux, quand il avait comparé les Rennais à des chèvres, Lopes garde la même ligne : « Internet, ça reste, les réseaux, ça reste. Quand on fait certaines choses, il faut les assumer, c’est tout. Chacun est libre de faire son choix. Certains comprennent, d’autres ne comprennent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne comprennent pas. »

Anthony Mounier avait au moins trouvé le moyen de jouer en vert.

