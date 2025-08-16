Ex de Nantes, Quentin Merlin déclare déjà sa flamme à Rennes

La spontanéité, ce n’est pas à prouver.

La sincérité, certains pourront en revanche en douter. Après le succès de Rennes contre Marseille lors de la toute première journée de Ligue 1 version 2025-2026, Quentin Merlin s’est lâché face à la presse en zone mixte. Transféré en provenance du club phocéen et ancien joueur de Nantes, le latéral a carrément déclaré sa flamme pour ses nouvelles couleurs.

« C’est un match référence dans la combativité, la générosité et tout ce qu’on a humainement en nous. Les valeurs, celles qu’on a transmises sur le terrain, sont celles du club : ambition, générosité et solidarité, a ainsi raconté le défenseur, visiblement en kif totale et encore essoufflé. J’ai toujours apprécié jouer dans ce stade et jouer pour ce club ou cet écusson, c’est un truc de ouf… »

Sans oublier de dire qu’il n’avait « jamais connu une victoire aussi dure, aussi incroyable »…

Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »