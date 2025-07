Rongier est un joueur du Stade rennais

Un nouveau roc débarque dans la capitale bretonne.

Six ans après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier quitte le navire phocéen et s’engage au Stade rennais. L’officialisation du transfert est tombée ce lundi soir. Le montant du transfert s’élève à 22,5 millions d’euros (bonus compris), sachant que son transfert est lié à celui de Quentin Merlin, compris dans le deal. Le milieu de 30 ans, qui compte plus de 271 matchs en Ligue 1, est Rennais au moins jusqu’en 2028.

𝐴̀ 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑑'𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠 📖 Chapitre 1 : Milieu chevronné, prêt à tout donner.#Rongier2028 pic.twitter.com/xuzggYZeLV — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 21, 2025

La gronde des supporters n’aura pas suffi

Son arrivée ne semble pourtant pas faire l’unanimité. Ancien joueur du FC Nantes, Rongier s’est attiré les foudres des ultras rennais du Roazhon Celtic Kop, notamment parce qu’il avait chambré à de nombreuses reprises par le passé le club de la capitale bretonne dans des derbys. Le SRFC a de son côté préféré tourner en dérision cette affaire lors de l’officialisation du désormais ex-Marseillais en lui offrant… une figurine de chèvre.

Un but lors de Rennes-Marseille lors de la J1 et tout est oublié ?

