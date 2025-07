Les ultras rennais refusent l'arrivée de Valentin Rongier

Bêêêêêêh !

Quentin Merlin et Valentin Rongier sont plus qu’attendus à Rennes : les deux joueurs de l’OM sont arrivés ce lundi midi dans la capitale bretonne, où ils doivent passer leur visite médicale avant de s’engager avec les Rouge et Noir.

Deux Marseillais, mais surtout deux anciens Nantais. Si Merlin passe entre les gouttes, les ultras rennais du Roazhon Celtic Kop ont dégainé un communiqué ce lundi après-midi pour faire part de leur « stupeur » après avoir appris que Rongier devait rejoindre leur club favori. Au-delà d’avoir été un enfant du FCN, le milieu de terrain avait beaucoup participé aux chambrages avant les derbys, assurant également qu’il ne signerait jamais à Rennes dans un entretien accordé à Ouest-France.

« Aucune légitimité pour porter nos couleurs »

« Entre ses piques enfantines sur les réseaux sociaux et ses déclarations dans les médias, Valentin Rongier n’a, à nos yeux, aucune légitimité pour porter nos couleurs, pose le RCK. Au-delà du joueur, c’est la direction du club que nous pointons du doigt. Comment ne pas souligner l’hypocrisie flagrante de ceux qui, il y a quelques semaines encore, organisaient un week-end autour de l’identité rouge et noire… »

Avant de conclure : « En matière d’identité, de cohérence et de respect du peuple rouge et noir, nous attendons mieux. Ce recrutement serait pour nous un affront s’il aboutit et nous ne pourrons l’accepter. »

Il va promettre, ce Rennes-Marseille pour ouvrir la saison.

