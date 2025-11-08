- Ligue 1
- J12
- Paris FC-Rennes (0-1)
Les ultras rennais pris dans une embuscade nantaise cette nuit
Un cadeau du ciel pour les préfets qui voudraient serrer la vis.
Après la victoire de leur équipe sur la pelouse du Paris FC vendredi soir (0-1), les supporters rennais ont repris la route en direction de la Bretagne dans la nuit. Arrivés à bon port autour de 4 heures du matin, les cars du Roazhon Celtic Kop ont cependant été pris pour cible sur le parking du Roazhon Park. Plusieurs dizaines de supporters nantais les attendaient, explique Ouest-France.
« Un véritable guet-apens », dixit le commissariat de police, qui a obligé les forces de l’ordre à intervenir à coups de gaz lacrymogène pour mettre fin à la rixe. Six Nantais ont été interpellés et placés en garde à vue. Le RCK n’a pas réagi à cette heure.
Ça promet pour le prochain derby au mois d’avril.PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée
QB