Nantes arrache un point sur le gong dans le derby contre Rennes

Nantes 2-2 Rennes

Buts : Mwanga (64e) et El-Arabi (90e+6) pour les Canaris // Blas (29e SP) et Lepaul (35e) pour les Rouge et Noir

Et le foot reprend ses droits.

Tout le monde attendait Valentin Rongier et Quentin Merlin, au centre de l’attention pour leur retour contre Nantes, mais les supporters des Canaris ont fini par oublier cet affront pour aller chercher des émotions ailleurs, dans le match, dans le foot, en voyant leur équipe arracher un nul qu’ils pensaient avoir manqué, au bout du bout du temps additionnel (2-2).

Les deux anciens de la maison ont eu le droit à leur accueil spécial, comme attendu, entre banderole insultant leur fidélité, sifflets et jets de projectiles sur corner, obligeant l’arbitre à demander un rappel à l’ordre au public de la Beaujoire et à la Brigade Loire, qui s’était transformée en petite enclave sud-américaine à l’entrée des deux équipes. De l’ambiance, des couleurs, sans supporters rennais, même si quelques incognitos ont parfois été exfiltrés des tribunes nantaises, le parcage étant resté vide (vive la gestion des déplacements en France…). Il y avait quand même un match à suivre sur le terrain, pas forcément emballant dans un premier temps. Mostafa Mohamed a pourtant manqué une énorme occasion, en ratant son lob, de mettre Nantes devant (8e), avant de voir la partie prendre un mauvais tournant pour les locaux.

Samba ne pouvait pas sauver Hateboer deux fois

En moins de dix minutes, Rennes a pris deux buts d’avance, bénéficiant d’abord d’un coup de main du jeune Tylel Tati, dont la mimine sur le centre d’Estéban Lepaul a été sévèrement sanctionnée d’un penalty, transformé en puissance par un autre ex-Nantais, Ludovic Blas (0-1, 29e). Le deuxième pion est arrivé au bout d’une belle séquence, qui a vu le même Blas lancer dans la profondeur Alidu Seidu, qui a attendu le temps qu’il fallait pour servir en retrait un Lepaul clinique (0-2, 35e). On s’est dit que le KO aurait pu être un peu plus cruel pour le FCN si Rongier n’avait pas trop écrasé son tir dans la foulée (37e), alors que Matthis Abline s’est chargé d’entretenir la flamme (38e, 45e).

Dans leur petit confort, les Rennais ont quand même laissé l’excellent Seidu (touché aux cervicales) et Rongier aux vestiaires à la pause, et peut-être un peu plus encore. Les Nantais ne sont pas revenus la tête basse, leurs adversaires ont eu tendance à trop gérer sans parvenir à s’approcher de la surface d’Anthony Lopes et ce qui commençait à se ressentir est arrivé. La Beaujoire a repris espoir et s’est enflammée, d’un seul coup, en voyant Junior Mwanga marquer de près au milieu d’une défense rouge et noir bégayante (1-2, 64e). Nantes a poussé, poussé et encore poussé, jusque dans un temps additionnel fou dans lequel Hans Hateboer, entré pour ses premières minutes de la saison, a plombé une équipe passée à côté de sa seconde période. Le Néerlandais a provoqué un penalty stupide, mais a été sauvé par un arrêt de Brice Samba devant Abline (90e+2)… avant que l’ancien de l’Atalanta se remette à balbutier dans la surface pour finir par voir Youssef El-Arabi faire exploser les Nantais (2-2, 90e+6).

Il y a des nuls qui ont des goûts de victoire. Pas pour le Stade rennais, en tout cas.

Nantes (4-4-2) : Lopes – Amian, Awaziem, Tati (Coquelin, 66e(Tabibou, 77e)), Cozza (El-Arabi, 82e) – Lahdo (Camara, 77e), Mwanga, Lepenant, Leroux (Radaković, 90e) – Mohamed (Benhattab, 66e), Abline. Entraîneur : Luís Castro.

Rennes (3-5-2) : Samba – Seidu (Brassier, 46e), Jacquet, Rouault – Blas, Camara, Rongier (Cissé, 46e), Fofana, Merlin – Embolo, Lepaul (Meïté, 81e). Entraîneur : Habib Beye.

