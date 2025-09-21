Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1

Un but pour l’histoire.

En égalisant dans les dernières secondes pour offrir le match nul à Nantes face à Rennes (2-2), Youssef El-Arabi est entré dans l’histoire. Du FC Nantes d’abord où il est devenu à 38 ans et 229 jours le plus vieux buteur de l’histoire du club, dépassant ainsi le record de Loïc Amisse (35 ans et 376 jours) qui datait de 1990.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇫🇷 #Ligue1 #FCNSRFC 😱 INCROYABLE mais vrai ! 🔥 Youssef El-Arabi égalise à la toute dernière seconde pour Nantes ! 🤯 Ce derby breton est complètement fou : 2-2 !https://t.co/JhIf2gTjXl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 20, 2025

Mieux, l’international marocain est entré dans le livre des records de la Ligue 1. Comment ? En détenant désormais le plus grand écart entre deux buts inscrits dans le championnat de France au moins depuis la saison 1947-48. Car le dernier but en Ligue 1 de El-Arabi remontait au 1er mai 2011 et un pion avec Caen lors d’une victoire contre Nice (4-0). Soit un écart de 14 ans et 142 jours entre les deux pions.

