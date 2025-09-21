S’abonner au mag
Youssef El-Arabi dans le livre des records de la Ligue 1

Un but pour l’histoire.

En égalisant dans les dernières secondes pour offrir le match nul à Nantes face à Rennes (2-2), Youssef El-Arabi est entré dans l’histoire. Du FC Nantes d’abord où il est devenu à 38 ans et 229 jours le plus vieux buteur de l’histoire du club, dépassant ainsi le record de Loïc Amisse (35 ans et 376 jours) qui datait de 1990.

Mieux, l’international marocain est entré dans le livre des records de la Ligue 1. Comment ? En détenant désormais le plus grand écart entre deux buts inscrits dans le championnat de France au moins depuis la saison 1947-48. Car le dernier but en Ligue 1 de El-Arabi remontait au 1er mai 2011 et un pion avec Caen lors d’une victoire contre Nice (4-0). Soit un écart de 14 ans et 142 jours entre les deux pions.

23 mai 2009. C’est le dernier but en Ligue 1 de Karim Benzema qui aurait une bonne raison de revenir en France.

Nantes arrache un point sur le gong dans le derby contre Rennes

