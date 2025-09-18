L’AS Monaco privée de son capitaine à Bruges

Cette fois-ci, c’est une bonne clim.

L’AS Monaco affronte le Club Bruges ce jeudi soir, pour son entrée en lice en Ligue des champions. Mais c’est avec un groupe incomplet que les Monégasques se déplacent en Belgique, la faute aux forfaits du milieu Denis Zakaria et du défenseur Mohammed Salisu. Le capitaine de l’AS Monaco a été touché aux adducteurs ce mercredi en pleine séance d’entraînement, tandis que le défenseur ghanéen s’est blessé lors de la victoire à Auxerre (1-2), samedi dernier.

Le milieu et le défenseur de l'ASM ne seront pas du voyage, jeudi à Bruges, pour le premier match de Ligue des champions, à 18h45. 👉 https://t.co/XQPpYrEU1h pic.twitter.com/vzDlFbBLYz — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) September 18, 2025

Des nouvelles peu rassurantes

En conférence de presse, l’entraîneur monégasque Adi Hütter a donné des nouvelles peu rassurantes concernant l’état de santé de Denis Zakaria. « Après avoir effectué tous les examens nécessaires, nous vous tiendrons informés de la durée de son indisponibilité, explique le coach autrichien. Mais je pense qu’il sera absent pendant plusieurs semaines. » Privé de son capitaine et de l’un de ses défenseurs centraux, la formation d’Adi Hutter ne pourra pas non plus compter sur la présence d’Aleksandr Golovin, touché aux ischios et qui ne devrait retrouver les terrains que le mois prochain.

Au moins, Ansu Fati semble être (enfin) de retour.

En direct : Club Bruges-Monaco (0-0)