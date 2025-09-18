S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • Bruges-AS Monaco

L’AS Monaco privée de son capitaine à Bruges

KM
L’AS Monaco privée de son capitaine à Bruges

Cette fois-ci, c’est une bonne clim.

L’AS Monaco affronte le Club Bruges ce jeudi soir, pour son entrée en lice en Ligue des champions. Mais c’est avec un groupe incomplet que les Monégasques se déplacent en Belgique, la faute aux forfaits du milieu Denis Zakaria et du défenseur Mohammed Salisu. Le capitaine de l’AS Monaco a été touché aux adducteurs ce mercredi en pleine séance d’entraînement, tandis que le défenseur ghanéen s’est blessé lors de la victoire à Auxerre (1-2), samedi dernier.

Des nouvelles peu rassurantes

En conférence de presse, l’entraîneur monégasque Adi Hütter a donné des nouvelles peu rassurantes concernant l’état de santé de Denis Zakaria. « Après avoir effectué tous les examens nécessaires, nous vous tiendrons informés de la durée de son indisponibilité, explique le coach autrichien. Mais je pense qu’il sera absent pendant plusieurs semaines. » Privé de son capitaine et de l’un de ses défenseurs centraux, la formation d’Adi Hutter ne pourra pas non plus compter sur la présence d’Aleksandr Golovin, touché aux ischios et qui ne devrait retrouver les terrains que le mois prochain.

Au moins, Ansu Fati semble être (enfin) de retour.

En direct : Club Bruges-Monaco (0-0)

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!