Ansu Fati marque pour la première fois depuis deux ans

Tout n’est pas à jeter finalement.

Pendant que l’AS Monaco se faisait humilier par le Club Bruges (4-1), Ansu Fati, lui, n’a pas totalement foiré sa soirée. Lors de cette première journée de la Ligue des champions, l’ailier, prêté par le FC Barcelone, est entré en jeu à la 64e à la place de Folarin Balogun avant de s’offrir un petit pion à la 90e+2, permettant à l’ASM de réduire l’écart et d’au moins sauver l’honneur. Ce but n’est pas anodin pour l’international espagnol puisqu’il n’avait plus fait trembler les filets depuis près de deux ans.

679 jours de disette

Astucieusement décalé vers le point de penalty par Takumi Minamino, l’un des seuls à sortir la tête de l’eau avec Philippe Kohn, Fati a pu inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs en envoyant une sacoche plein axe, inarrêtable pour Nordin Jackers. Cela faisait exactement 679 jours que l’attaquant, également passé par Brighton, n’avait pas marqué un pion. 

Et si le plus jeune buteur de l’histoire de la Ligue des champions se relançait ?

Les tops et les flops de Bruges-Monaco

