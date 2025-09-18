- C1
- J1
- Club Bruges-Monaco (4-1)
Les tops et les flops de Bruges-Monaco
Si les clubs de Ligue 1 veulent quelques conseils pour recruter des joueurs sympatoches, ils peuvent toujours se tourner vers le Club Bruges.
Les tops
Hans Vanaken
Si l’OM cherche quelqu’un pour composer une nouvelle musique d’entrée au Vélodrome, il devrait pouvoir faire l’affaire.
0 note(s)
Carlos Forbs
On sent que ce joueur a tapé dans l’œil des familles Arnault et Pinault.
0 note(s)
Christos Tzolis
Son couple avec Carlos risque de faire des étincelles dans cette Ligue des champions. Prends ça, Desperate Housewives.
0 note(s)
Simon Mignolet
Un penalty provoqué, un penalty arrêté et célébré devant l’arbitre, une ovation de tout un stade et une blessure. Tout cela en 19 minutes pour assister tranquillement à la démonstration de ses potes. La soirée de rêve.
0 note(s)
Les flops
Mika Biereth
Attention à ne pas rejoindre Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader et Alain Traoré dans la liste de ceux qui sont seulement connus pour un tube.
0 note(s)
Maghnes Akliouche
Bien joué, ce penalty pour montrer qu’il a sa place au PSG.
0 note(s)
Philipp Köhn
Pour une fois qu’un gardien de Monaco fait des arrêts, il faut qu’il en prenne quatre.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Clément Gavard, avec Thomas Morlec