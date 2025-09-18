S’abonner au mag
Les tops et les flops de Bruges-Monaco

Par Clément Gavard, avec Thomas Morlec
Si les clubs de Ligue 1 veulent quelques conseils pour recruter des joueurs sympatoches, ils peuvent toujours se tourner vers le Club Bruges.

Les tops

Hans Vanaken

Si l’OM cherche quelqu’un pour composer une nouvelle musique d’entrée au Vélodrome, il devrait pouvoir faire l’affaire.

Note de la rédaction 9/10
Carlos Forbs

On sent que ce joueur a tapé dans l’œil des familles Arnault et Pinault.

Note de la rédaction 8/10
Christos Tzolis

Son couple avec Carlos risque de faire des étincelles dans cette Ligue des champions. Prends ça, Desperate Housewives.

Note de la rédaction 7.5/10
Simon Mignolet

Un penalty provoqué, un penalty arrêté et célébré devant l’arbitre, une ovation de tout un stade et une blessure. Tout cela en 19 minutes pour assister tranquillement à la démonstration de ses potes. La soirée de rêve.

Note de la rédaction 10/10
Les flops

Mika Biereth

Attention à ne pas rejoindre Patrick Hernandez, Jean-Pierre Mader et Alain Traoré dans la liste de ceux qui sont seulement connus pour un tube.

Note de la rédaction 4/10
Maghnes Akliouche

Bien joué, ce penalty pour montrer qu’il a sa place au PSG.

Note de la rédaction 2/10
Philipp Köhn

Pour une fois qu’un gardien de Monaco fait des arrêts, il faut qu’il en prenne quatre.

Note de la rédaction 5/10
