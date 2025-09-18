S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J5
  • Nantes-Rennes

Pas de Rennais dans les tribunes de la Beaujoire pour le derby

MBC
Pas de Rennais dans les tribunes de la Beaujoire pour le derby

Le retour d’une mauvaise habitude.

Présents ces dernières années lors des derbys, les supporters du Stade rennais ont été interdits de déplacement à la Beaujoire pour le match face au FC Nantes, samedi à 17 heures. Un arrêté ministériel publié mercredi soir indique que « les déplacements des fans du Stade rennais sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public », tandis que les supporters du FCN « adoptent souvent un comportement violent lors des matchs à domicile ».

Zone interdite

Cette décision concernant les Rouge et Noir suit l’arrêté publié par la préfecture de Loire-Atlantique le 4 septembre dernier, interdisant déjà à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade rennais Football Club ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des 24 communes de Nantes-Métropole. »

Toutes ces interdictions pour assister à un terne 0-0.

Un dispositif de sécurité prévu pour le match amical entre Nantes et Rennes

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine