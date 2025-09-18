Pas de Rennais dans les tribunes de la Beaujoire pour le derby

Le retour d’une mauvaise habitude.

Présents ces dernières années lors des derbys, les supporters du Stade rennais ont été interdits de déplacement à la Beaujoire pour le match face au FC Nantes, samedi à 17 heures. Un arrêté ministériel publié mercredi soir indique que « les déplacements des fans du Stade rennais sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public », tandis que les supporters du FCN « adoptent souvent un comportement violent lors des matchs à domicile ».

Zone interdite

Cette décision concernant les Rouge et Noir suit l’arrêté publié par la préfecture de Loire-Atlantique le 4 septembre dernier, interdisant déjà à « toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Stade rennais Football Club ou se comportant comme tel de circuler ou stationner sur la voie publique dans le périmètre des 24 communes de Nantes-Métropole. »

Toutes ces interdictions pour assister à un terne 0-0.

