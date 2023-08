Angers et Auxerre dos à dos

Angers 2-2 Auxerre

Buts : Diony (45e+1) et Nadje (62e) pour le SCO // Perrin (17e) et Hein (75e) pour l’AJA

Expulsion : Joly (20e) pour l’AJA

Hein point partout, balle au centre.

Mené et dominé par Auxerre dans un premier temps, Angers est parvenu à accrocher un point, grâce notamment à l’expulsion précoce de Paul Joly (2-2).

Dans ce duel de relégués, ce sont les Auxerrois qui frappent les premiers : sur un bon centre de Rayan Raveloson, Gaëtan Perrin coupe de la tête au second poteau et place les siens devant (0-1, 17e). Oui mais voilà, le pied très haut de Paul Joly lui vaut de rentrer très vite à la douche, et si la maîtrise de l’AJA se poursuit quelque peu dans la chaleur étouffante de Raymond Kopa, elle s’étiole peu à peu. Et c’est Loïs Diony, lancé plein axe, qui égalise juste avant la mi-temps pour le premier but de la saison du SCO (1-1, 45e+1).

Touchés, les visiteurs subissent après la pause. Justin Kalumba (52e, 61e) et Diony (53e) menacent, mais la délivrance vient d’un superbe retourné de Guédé Nadje sur une offrande de Lilian Raolisoa (2-1, 62e). Tout juste entré en jeu, Nuno Da Costa bute sur Yahia Fofana de la tête (68e), puis envoie sa tentative au-dessus après avoir devancé la sortie du portier angevin (69e). La chance d’Auxerre n’est pourtant pas passée : en angle fermé, Gauthier Hein glisse son ballon entre les jambes de Fofana pour offrir le nul aux siens (2-2, 75e). Un point conservé par Donovan Léon grâce à une superbe parade finale devant Ibrahima Niane (90e+6).

Angers ne Nadje toujours pas en plein bonheur.

Angers (4-3-3) : Fofana – Valery, Bamba, Lefort, Hanin (Raolisoa, 59e) – Kalumba (Hunou, 76e), Mendy, Lopy (Capelle, 59e) – Dioni (Niane, 76e), Abdelli, Bahoya (Nadje, 46e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Auxerre (4-2-3-1) : Léon – Joly, Jubal, Pellenard, Akpa – Owusu, Raveloson (N’Gatta, 90e) – Sinayoko (El Hadji, 46e), Hein, Perrin (Maddy, 65e) – Ayé (Da Costa, 65e). Entraîneur : Christophe Pélissier.