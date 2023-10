Même pas peur.

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir les supporters auxerrois. En ce mois de Halloween et en ce vendredi 13 synonyme pour beaucoup de malheur, l’AJ Auxerre a gâté ses fans avec une excellente nouvelle. Gauthier Hein, très en forme depuis le début de la saison (5 buts, 6 passes décisives en Ligue 2), a prolongé avec l’actuel deuxième du championnat jusqu’en 2026. Élément essentiel de l’équipe, la prolongation de Hein devrait ravir tous ceux qui suivent l’AJ Auxerre, et pourrait, pourquoi pas, conjurer le sort du vendredi 13. En tout cas, Gauthier Hein parle déjà de celui-ci comme d’un « jour spécial » et il a bien raison.

Pas sûr que les fans italiens soient du même avis.

