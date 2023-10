Paris illégaux : Tonali et Zaniolo écartés de l’équipe nationale

« Laissez la police faire son travail… »

La Fédération italienne de football a publié jeudi soir un communiqué dans lequel elle annonce le départ du camp d’entraînement de l’équipe nationale de Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo. Ils manqueront les matchs face à Malte et à l’Angleterre dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. La FIGC précise que « le bureau du procureur de Turin a envoyé les documents d’enquête » aux deux joueurs, leur signalant ainsi qu’ils sont sous le coup d’une enquête pour paris illégaux. Le communiqué précise que les joueurs « ne se trouvent pas dans les conditions nécessaires pour honorer leurs engagements prévus dans les prochains jours ». Les joueurs de Newcastle et d’Aston Villa sont donc écartés pour les laisser retourner dans leur club, mais « aussi pour les protéger ».

Selon le Corriere dello Sport, des agents de l’unité mobile de police de Turin se sont rendus à Coverciano, le Clairefontaine italien, et ont saisi les téléphones et tablettes des joueurs dans le cadre de l’enquête. Leur cas se joint à celui de Nicolò Fagioli. Il serait ainsi question de paris illégaux, mais aussi d’addiction aux jeux d’argent. Les deux joueurs risquent une suspension de trois ans et devraient être entendus très prochainement par le bureau du procureur.

Faites pas vos jeux.

Pronostic Italie Malte : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l'Euro 2024