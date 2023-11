La Juventus prolonge Nicolò Fagioli malgré sa longue suspension

Pari gagnant.

Nicolò Fagioli a beau être suspendu pour une durée de sept mois en raison de paris illicites, la Juventus garde une confiance totale en lui. Le milieu de 22 ans vient justement de prolonger son bail avec la Vieille Dame. Son contrat court désormais jusqu’en juin 2028. « Nous souhaitons lui apporter tout le soutien dont il aura besoin dans les mois à venir. Le renouvellement de son contrat va exactement dans ce sens », explique le directeur sportif Cristiano Giuntoli dans un communiqué, en soulignant à quel point Fagioli « est un joueur important » pour le club piémontais.

Nicolò Fagioli rinnova fino al 2028 🤝 Avanti insieme, Nico! 🤍🖤 🔗 https://t.co/BvVYt6qymU pic.twitter.com/MqioP4h653 — JuventusFC (@juventusfc) November 14, 2023

Arrivé chez les Bianconeri à 14 ans, en 2015, Fagioli a disputé 37 matchs, pour 25 titularisations, la saison dernière. « Sa qualité technique et son intelligence tactique sont connues de tous, nous sommes convaincus que son retour sur le terrain sera pour nous une valeur ajoutée de première importance, insiste Giuntoli. Fagioli doit savoir qu’il peut continuer à travailler, à s’entraîner chaque jour avec l’équipe, en toute sérénité. Et il sait aussi que nous comptons sur lui et que nous l’attendons. »

La classe à l’italienne.

La Juventus prend les commandes de la Serie A