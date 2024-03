Pronostic Pau Concarneau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Concarneau va chercher un résultat à Pau

Surprenant lors de la 1ère partie de saison, Pau avait terminé l’année 2023 en 5e position. Depuis, le club béarnais connait des résultats nettement moins vertueux puisque lors des 11 dernières journées, la bande à Usai ne s’est imposée qu’une fois face à Grenoble (0-1). Après avoir perdu contre Caen (2-3) au Nouste Camp, Pau a subi le retour en forme de Dunkerque (1-0). A la suite de ce nouveau revers, la formation paloise se retrouve en 12e position avec seulement 4 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Concarneau. Un mauvais résultat ce samedi pourrait faire glisser les Béarnais vers la zone de relégation. Habituellement performant dans son antre, le club palois reste sur 5 réceptions sans la moindre victoire.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Concarneau a été victime de la remontée dunkerquoise puisque le club breton vient de chuter pour la première fois dans la zone de relégation. Après ses 2 victoires consécutives face à Valenciennes (1-0) et Annecy (0-3), la bande à Le Mignan pensait avoir réalisé une bonne opération dans l’optique mais les derniers matchs n’ont pas connu autant de réussite. Tenu en échec par le Paris FC et Dunkerque, Concarneau s’est incliné face à Laval (1-3) et de nouveau à domicile contre Guingamp (2-3) la semaine passée. En égalisant à la 86e minute, le club breton pensait prendre un point mais a été surpris dans le temps additionnel. En plus de ce final décevant, l’attaquant Ba avait manqué un penalty en première période. Toutefois, Concarneau affiche un état d’esprit loin de ses bases qui pourrait lui permettre d’accrocher au moins un nul contre Pau.

► Le pari « Victoire Concarneau ou match nul » est coté à 1,58 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 216€ (316€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,25 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 550€ (650€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Pau – Concarneau :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Pau – Concarneau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pau donne une leçon de réalisme à Concarneau