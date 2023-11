Pronostic Concarneau Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau pose des problèmes au promu Concarneau

Pour sa toute première saison en Ligue 2, Concarneau fait un bon début de saison, puisqu’il a déjà pris 6 longueurs d’avance sur la zone rouge avec un match en retard, qui se joue ce soir. Récemment vainqueurs d’Ajaccio (2-1) et de Laval (0-3), les Thoniers ont également pris un bon point sur la pelouse d’Amiens (1-1), les plaçant en 11e position du classement. Quelques absences assez importantes en revanche dans les rangs bretons, notamment celle du défenseur cadre Sylla, de l’ancien Guingampais Pelé (reprise) et du buteur El Khoumisti (33 buts sur les deux dernières saisons), qui sont sur le flanc. L’intéressant Merdji (2 buts) pourrait en revanche faire son retour dans le groupe. Pour les forces en présence, on retrouve évidemment Chadli (3 buts) et Ibnou Ba (5 buts), probablement titulaires aux côtés de Ndombasi, qui a débloqué son compteur en Ligue 2 ce week-end.

Pau n’est pas un promu, mais on s’attendait comme Concarneau à le voir jouer le maintien. Pourtant, le PFC fait un début de saison assez solide avec une 8e place, et peut même doubler Guingamp (5e) en cas de victoire. Les Palois sont sur une très belle série, puisqu’ils ont fait tomber Grenoble (3-2) avant de prendre un point au terme d’un match nul très spectaculaire contre Angers (4-4). Ce week-end, ils ont même battu Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard (1-2). L’attaquant Lespinasse (suspendu pour paris sportifs) et Degert, les défenseurs Evan’s et Sow et les recrues Mohamed et Tino Costa ne seront pas de la partie. Mais ces absences sont compensées par le retour de suspension du défenseur Ruiz et du jeune Koudou. Le milieu titulaire Mouton est quant à lui de nouveau autorisé à jouer après avoir dû rester en tribunes contre l’ASSE, club auquel il appartient. Nicolas Usaï pourra compter sur son attaque composée de l’expérimenté Boutaïb (5 buts), du jeune Bassouamini (5 buts), de Sylla (4 buts, 2 passes décisives) et Saivet (5 buts, 3 passes décisives). Pau a largement l’effectif pour ramener un résultat de Concarneau, d’autant qu’ils ont récemment obtenu 3 résultats très encourageants contre Saint-Étienne, Amiens et Grenoble. Les Palois ont d’ailleurs marqué et encaissé 25 buts depuis le début de la saison, soit la 3e meilleure attaque et la pire défense. Ce match pourrait être très ouvert.

