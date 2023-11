Pau donne une leçon de réalisme à Concarneau

Concarneau 1-2 Pau

Buts : Merdji (62e) pour les Thoniers // Jannez (CSC, 30e) et Bassouamina (46e) pour les Maynats

Expulsions : Phliponeau (88e) côté Concarneau // Boutaïb (89e) à Pau

Mardi ne rime pas forcément avec Ligue des champions.

Huit tirs cadrés – dont six pour les locaux -, un but contre son camp, une pelleté de fautes et deux rouges : ce Concarneau-Pau, remporté par les visiteurs (2-1) et noyé parmi une palanquée d’affiches européennes, a tout fait pour rappeler qu’il s’agissait bien de la treizième journée de Ligue 2. Au moins pendant 45 minutes. Relogés à Guingamp, alors que la rencontre devait se tenir à Brest, avant le passage de la tempête Ciaran, les Thoniers, et Urie qui teste rapidement Kamara (7e), lancent pourtant idéalement cette partie. Ce sont toutefois les Maynats, après avoir profité d’un pion contre son camp de Jannez (0-1, 30e), qui se retrouvent en tête à la pause sans avoir cadré la moindre tentative.

Une hérésie que les Palois se chargent de rattraper au retour des vestiaires. Lancé par Mouton, Bassouamina ajuste la mire, et Salles, moins d’une minute après la reprise (0-2, 46e). Douchés pour les deuxième fois de la soirée, les hommes de Le Mignan finissent par réagir. Merdji, bien servi par Ibnou Ba, permet aux Thoniers de revenir à un petit caramel des Béarnais (1-2, 62e). Dans la foulée, Concarneau pousse pour aller arracher au moins un point mais finit par caler dans une fin de match marquée par les expulsions coup sur coup de Phliponeau (88e) puis Boutaïb (89e). Et c’est bien Pau qui repart du Finistère avec trois points dans la besace.

Suffisant pour attraper le bon wagon, et la cinquième place, de la Ligue 2.

Concarneau (4-4-2) : Salles – Faussurier, Jannez, Célestine, Wahib (Georgen, 74e) – Chadli, Phliponeau, Etuin (Barès, 74e), Mouazan (Merdji, 60e) – Urie (Matondo, 60e), Ibnou Ba. Entraîneur : Stéphane Le Mignan.

Pau (4-4-2) : Kamara – Koudou, Kouassi (Kanté, 46e), Ruiz, Boto – Sylla (Beusnard, 68e), D’ Almeida (Chahiri, 68e), Mouton, Bassouamina (Boliviens, 68e) – Boutaïb, Saivet (Njoh, 81e). Entraîneur : Nicolas Usaï.

Pronostic Concarneau Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2