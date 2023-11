Francis-Le Blé n’accueillera pas Concarneau-Pau ni Brest-Strasbourg

Reports salut.

C’est une information du Télégramme qui semble confirmer la tendance depuis jeudi : le stade Francis-Le Blé n’accueillera pas la rencontre de Ligue 2 entre Concarneau et Pau, initialement prévue samedi soir. En cause, les importants dégâts subis par la toiture de la tribune Foucauld, entre autres, causés par le passage de la tempête Ciaran dans la nuit de mercredi à jeudi, et qui a battu des records de vitesse, notamment à Brest, avec des rafales à 155 km/h.

Le match Concarneau-Pau n’est pas le seul concerné par un report puisque la rencontre de Ligue 1 entre Brest et Strasbourg, prévue le 12 novembre, ne se déroulera pas non plus à Francis-Le Blé. Toujours selon le quotidien breton, la rencontre pourrait être reportée, mais les deux clubs privilégieraient une inversion du match comme solution. Le match aller pourrait donc se dérouler le 12 novembre directement à la Meinau, et le retour à Brest le 25 février.

Au vu de la météo, il était pourtant difficile de prévoir un week-end de chassé-croisé.

