Des dégâts au stade Francis-Le Blé à cause de la tempête Ciaran

Après la tempête Zaïre-Emery, Ciaran déferle sur le Finistère.

L’ouest de la France, et particulièrement la Bretagne, est en ce moment frappé par la violente tempête Ciaran, qui établit des records de vent depuis mercredi. Après une nuit agitée, le Stade brestois a communiqué ce jeudi matin alors que son enceinte de Francis-Le Blé a connu quelques dégâts au niveau de sa toiture, arrachée çà et là, et que son centre d’entraînement a également été touché. En attendant d’en savoir plus sur l’étendue des dommages, la tenue de la rencontre de Ligue 2 entre Concarneau et Pau, prévue à Brest samedi, est incertaine.

🙏 Le Stade Brestois souhaite témoigner tout son soutien aux habitants des communes touchées par la tempête Ciaran. ⚠ Restez encore vigilants. La tempête a été forte et a fait des dégâts aussi de notre côté, le stade Francis-Le Blé a été touché, des dégâts ont aussi été… pic.twitter.com/grM796E8TP — Stade Brestois 29 (@SB29) November 2, 2023

Du côté de Brest, Concarneau mais également de Lorient, la séance d’entraînement initialement prévue dans la matinée a été décalée à ce jeudi après-midi, une fois le gros de la tempête passé. En Mayenne, le Stade lavallois a lui été contraint de se rabattre vers ses terrains synthétiques ce mercredi, les pelouses étant impraticables, comme l’a indiqué le coach Olivier Frapolli à Ouest-France.

Être perturbé quand ça souffle fort, le comble pour une équipe qui a le vent en poupe.

