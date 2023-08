L'AC Ajaccio dénonce une sanction injustifiée et une « différence de traitement »

La Corse dérange !

À la suite de la bagarre intervenue lors du match contre Bordeaux, la commission de discipline de la LFP a décidé de fermer les tribunes de François-Coty à titre conservatoire. L’AC Ajaccio jouera donc dans un stade vide le 2 septembre contre Dunkerque, et le huis clos se prolongera peut-être en fonction de l’audience prévue le 6 septembre. Pas vraiment du goût du club, qui l’a fait savoir dans un communiqué paru ce jeudi. L’ACA a ainsi fait part de son étonnement face à cette mesure, « totalement injustifiée » selon les termes employés.

« Alors même qu’un instructeur vient d’être désigné pour permettre à la commission de déterminer ensuite les responsabilités des différents protagonistes et qu’une enquête judiciaire diligentée par le parquet d’Ajaccio est toujours en cours, cette “mesure conservatoire” s’apparente d’ores et déjà à une sanction définitive », déplore le club. L’ACA note aussi l’absence de « mesure conservatoire à l’encontre des Girondins de Bordeaux », alors que la présence de supporters bordelais dans l’enceinte, contraire à l’arrêté préfectoral, « n’a pas permis au club recevant d’organiser, comme il l’aurait fait habituellement, la séparation et la sécurisation des groupes de supporters ».

Le communiqué poursuit : « Cette différence de traitement est d’autant plus inexplicable que le groupe de supporters Ultramarines a revendiqué et assumé cette action, entendant lui donner une “dimension politique”, laissant ainsi clairement planer le risque d’une réitération de ce type d’actions. »

Les membres de la commission ne partiront pas en vacances en Corse.

