Le stade François-Coty d'Ajaccio fermé à titre conservatoire

La baston, puis la punition.

Deux jours après les incidents entre supporters bordelais et supporters ajacciens survenus durant la rencontre entre leurs deux équipes, la Ligue de football professionnel a tranché et a choisi de « mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, la fermeture immédiate et totale du stade François-Coty », selon ces mots employés dans un communiqué publié ce mercredi. L’enceinte sera désormais fermée jusqu’au 6 septembre prochain, puisque « la décision sera rendue à l’issue de la séance du mercredi 6 septembre, à 18h, au cours de laquelle l’instructeur remettra son rapport. » L’ACA devra donc faire sans ses supporters face à Dunkerque le 2 septembre, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 2.

Et les supporters bordelais, dans tout ça ?

