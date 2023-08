Pas de vainqueur entre Ajaccio et Bordeaux au terme d'une triste soirée

Ajaccio 0-0 Bordeaux

Expulsion : Benhaim (54e) pour Ajaccio

Le football français est loin d’être guéri.

C’est malheureusement encore une triste soirée à laquelle on a assisté ce lundi soir à François-Coty. Après dix minutes de jeu, plusieurs dizaines de supporters bordelais, pourtant interdits de déplacement, sont passés entre les mailles du filet et ont réussi à s’introduire dans le stade, provoquant de violentes bagarres avec des Ajacciens. L’arbitre de la rencontre a logiquement arrêté la partie, renvoyant tout le monde au vestiaire. Après une grosse heure d’interruption et avec une situation stabilisée, la partie a pu aller à son terme, sans vainqueur ni but (0-0).

On aurait pu s’attendre à un beau spectacle entre deux formations habituées aux joutes de l’élite, mais il n’en a rien été. Bordeaux a globalement dominé la rencontre, mais ne s’est jamais vraiment montré en mesure d’inquiéter Mathieu Michel. Le malheureux Julien Benhaim a laissé prématurément ses partenaires en début de seconde période pour un deuxième avertissement (54e), mais les Girondins n’en ont pas plus profité. Ce sont même les Ajacciens qui auraient pu forcer la décision sur une tête un poil trop enlevée de Cyrille Bayala (70e), mais personne n’a réellement mérité de finir son lundi soir avec trois points dans la besace. Cerise sur le gâteau d’une soirée à oublier : Alexi Pitu a passé sa fin de match à se prendre le chou avec des Ajacciens et à chambrer des supporters prêts à entrer sur le pré pour lui régler son compte.

Ridicule, jusqu’au bout.

Ajaccio (4-4-2) : Michel – Strata, Avinel, Vidal, Benhaim – Bayala (Chegra, 74e), Marchetti (Mangani, 68e), Jabol-Folcarelli, Nouri – Bammou (El Idrissy, 68e), Soumano (Alphonse, 57e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Bordeaux (4-2-3-1) : Strączek – Michelin, Biumla (Bokele, 74e), Barbet, Nsimba – Ignatenko, Díaz (De Amorim, 73e) – Davitashvili (Vipotnik, 74e), Weissbeck (Ekomié, 87e), Livolant (Pitu, 66e) – Badji. Entraîneur : David Guion.