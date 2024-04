Joueur giflé ? « Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas », selon Riera

Le Marrakech du Riera.

Depuis son arrivée en Gironde, Albert Riera le coach de Bordeaux donne l’impression d’être un personnage issu d’un Tarantino. Chaque semaine ou presque, une polémique éclate autour de lui et de ses tacles, moqueries ou déclarations à l’emporte-pièce. Selon beIN Sports, le technicien espagnol aurait même mis une claque à un joueur de Saint-Étienne (Yvann Maçon selon la presse régionale) dans le couloir menant aux vestiaires, à l’issue de la défaite des Girondins en supériorité numérique (2-1).

Dans son style caractéristique, ce dernier n’a pas nié l’incident supposé avec le joueur qui l’aurait également pris à la gorge, préférant signer une nouvelle punchline… en anglais, cette fois : « Tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. What is happening in Las Vegas stays in Las Vegas », s’est tout simplement élancé Riera en conférence de presse, avant de surenchérir, comme toujours. « Aujourd’hui, on était meilleurs que nos adversaires… mais on a perdu. On était encore une fois meilleurs que nos adversaires. Vous pouvez l’écrire, bien en gras », a-t-il conclu face aux journalistes.

Le duel dans la cage contre Max Holloway est prévu pour quand ?