Pronostic Galatasaray Young Boys de Berne : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des champions

Galatasaray se rattrape face aux Young Boys de Berne

Champion de Turquie l’an passé, Galatasaray est cependant contraint de passer par les barrages de la Ligue des champions pour intégrer la nouvelle phase de championnat de la C1. L’an dernier, les Turcs avaient pu jouer les poules. Au match aller face aux Young Boys, le club turc se déplaçait en Suisse où il s’est incliné (3-2) au terme d’une rencontre spectaculaire. Lors de cette affiche, les partenaires de Léo Dubois pensaient avoir fait le plus dur en comblant leur retard de 2 buts face aux Helvètes. Finalement, le Gala’ a craqué sur un penalty en fin de match, consécutif à une erreur de Bardakci, expulsé pour un second carton jaune. Le début de saison est décevant pour Galatasaray qui s’est déjà lourdement incliné face au Beşiktaş en Supercoupe de Turquie (0-5). En revanche, les partenaires d’Icardi se sont repris en championnat où les Turcs ont remporté leurs 2 premières rencontres face à Hatayspor (2-1) et contre Konyaspor (1-2). Dans cette équipe, on retrouve d’excellents éléments comme Icardi, Mertens, Akturkoglu, Yılmaz, Ziyech ou Batshuayi. En revanche, Bardakci manquera cette manche retour.

En face, les Young Boys de Berne ont de nouveau remporté leur championnat national la saison passée. Ce début de saison est nettement plus compliqué puisque la formation suisse n’a toujours pas remporté la moindre rencontre en championnat. En effet, les YBB ont disputé 5 journées pour un bilan de 3 revers et 2 matchs nuls. Finalement, les Helvètes se sont repris en Coupe en dominant Printse-Nendaz (0-10) et surtout en s’imposant contre Galatasaray lors du match aller (3-2). Auteur de 12 buts l’an passé, Joel Monteiro s’est signalé lors de ce premier choc en inscrivant un doublé. Ce mardi, les Suisses s’attendent à une rencontre délicate face à un Gala’ poussé par son incroyable public. Déterminé à se qualifier pour la nouvelle formule de la Ligue des champions, le Galatasaray pourrait combler son retard face aux Young Boys de Berne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

