Pronostic Young Boys Berne Galatasaray : Analyse, cotes et prono du barrage aller de Ligue des champions

Galatasaray prend une option contre les Young Boys de Berne

Champion de Suisse l’an passé, les Young Boys de Berne commencent difficilement cet exercice. En effet, le club bernois connaît une entame catastrophique en championnat avec 3 revers face à Sion, le Servette Genève et St Gallen pour 2 nuls face à Zurich et Yverdon. Finalement, les Young Boys ont décroché leur 1er succès en Coupe face à Printse-Nendaz (0-10) ce week-end. Cet été, la formation helvète s’est renforcée en se faisant prêter le Lillois Virginius, passé par Clermont l’an passé et auteur d’un triplé le week-end dernier, et par Colley qui vient de l’Atalanta Bergame. Ces éléments viennent rejoindre Monteiro, Ganvoula et Itten, présents l’an dernier.

En face, Galatasaray a remporté son championnat l’an passé en dominant notamment le Fenerbahçe après un très beau duel entre les 2 équipes. Avec 25 buts inscrits, Mauro Icardi a été pour beaucoup dans la quête de ce titre. Pour lancer cette saison, la formation stambouliote a subi une déculottée face au Beşiktaş en super Coupe (0-5). Le Gala’ s’est repris en championnat en dominant successivement Hatayspor (2-1) et Konyaspor (1-2). Icardi a seulement marqué sur penalty lors de ces rencontres. Pour passer ce tour de barrages, le club turc compte évidemment sur son Argentin, mais aussi sur Mertens, Batshuayi, Demirbay, Torreira, ou encore sur la recrue Gabriel Sara arrivée de Norwich contre 18 millions d’euros. Avec son effectif XXL, Galatasaray devrait s’imposer face à des Young Boys de Berne dans le dur dans cette entame de championnat.

