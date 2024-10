Footox épisode 19 : les derbys, y'a que ça de vrai !

Quel festin !

Au lendemain du Classique OM-PSG, Bradley Barcola peut-il devenir l’égérie de cette nouvelle Ligue 1 ? Pourquoi faut-il continuer à aimer les chambreurs comme Lamine Yamal ou Lucas Chevalier ? Pourquoi ne fallait-il absolument pas manquer Inter-Juve ? On répond à tout ça dans le nouvel épisode de Footox ! Un épisode enregistré et présenté par Andrea Chazy, Florent Toniutti, Clément Gavard, Mathieu Rollinger.

Retrouvez l’épisode 19 de Footox, en ligne depuis ce lundi, avec au menu un échange autour de la possible nouvelle place de Bradley Barcola dans cette Ligue 1, les éclairages tactiques du match dingue entre l’Inter et la Juve et une ode aux chambreurs qui sont l’essence du foot qu’on aime. Un épisode à retrouver sur toutes les plateformes de stream audio.

