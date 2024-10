Lucas Chevalier a chambré les Lensois, Olivier Létang et Bruno Genesio l’ont gentiment recadré

Chevalier d’honneur.

Impérial toute la partie dans le derby du Nord ce samedi soir, Lucas Chevalier a permis aux Lillois de garder leur cage inviolée à Bollaert, avant de voir les attaquants du LOSC faire basculer la rencontre dans leur sens. Si Jonathan David a profité de son but tardif pour chambrer les supporters adverses, le portier lillois n’était pas en reste non plus et s’est montré taquin face au kop lensois, en mimant des tirs au fusil (comme l’attaquant canadien, d’ailleurs). « Il a pris des quolibets pendant tout le match. Mais oui, on lui a dit qu’il fallait rester mesuré », a simplement commenté Olivier Létang, le président du LOSC, plus nuancé que Bruno Genesio.

« Je n’ai pas pu tout voir sur le terrain, mais on en a parlé dans le vestiaire. J’ai entendu les remarques qui ont été faites. Je crois que c’est encore un très jeune joueur, il est lillois et c’est peut-être lui qui a vécu le plus d’émotions dans ce derby. Quand vous êtes né à Lille, c’est encore une émotion supplémentaire par rapport aux autres. Je pense qu’il doit apprendre aussi. C’est un garçon qui est extraordinaire, dont le style n’est pas du tout d’être irrespectueux. Je pense que ça peut arriver. On lui a fait la remarque et ça ne se reproduira pas », a soufflé le technicien face à la presse.

Adrien Thomasson ne l’a pas vraiment digéré

Sorti par Will Still, Adrien Thomasson a vu toute la scène sur la touche. « J’ai pris les choses très, très mal, vu du banc. Je suis quelqu’un de très calme, mais c’est vrai que là, j’étais un peu hors de moi parce que j’ai vu des gestes de leur gardien qui étaient inadmissibles. Dans le football, il y a toujours des vainqueurs et des perdants, mais pour moi, il faut toujours faire preuve d’humilité. Je ne souhaite de mal à personne, mais quand on gagne ce genre de match et qu’on connaît le contexte, il faut faire très, très attention aux gestes qu’on peut montrer envers les supporters. J’espère que ça lui servira de leçon. Si le match se finit de cette façon et jusque dans les couloirs, c’est entièrement lui le premier responsable. Ce sont des gestes qui sont totalement inutiles. Le trashtalk fait partie du sport, mais pas ce genre de gestes à mes yeux », a réagi le milieu de terrain lensois.

Rendez-vous fin mars prochain pour le deuxième round !

Revivez Lens-Lille (0-2)