Marcos Llorente se mobilise pour les victimes des inondations

Footballeur, mais humain avant tout.

À l’heure où les joueurs de l’Atlético de Madrid se reposent dans leur hôtel parisien, quelques heures avant d’affronter le PSG ce mercredi soir en Ligue des champions, Marcos Llorente, lui, a pris le chemin de Valence tôt ce mercredi matin. Blessé, le milieu de terrain a demandé l’autorisation à son club pour venir aider les victimes de la tempête DANA. « Nous sommes partis avec deux camionnettes que nous avions chargées hier, a détaillé le joueur formé au Real Madrid. J’aide comme tout le monde, je ne fais rien de spécial. »

Avec l’aide de plusieurs amis, Llorente a fait le voyage muni de matériel de nettoyage, chargé dans deux fourgonnettes. « Il est impossible de rester dans son coin en voyant ça. Tous les gens s’impliquent vraiment, et nous (les footballeurs) devons faire comme tout le monde, dès maintenant. Nous allons aider de toutes les manières possibles », insiste-t-il au micro de Relevo.

🚨🇪🇸 JUST IN: According to @relevo, Marcos Llorente has traveled in secret, with permission from Atletico Madrid, to help the people of Valencia. He left today at 5 AM in his car and brought a van with various supplies, along with two other vans filled with nearly 400 pressure… pic.twitter.com/HbA3g5HqnD

— Atletico Universe (@atletiuniverse) November 6, 2024