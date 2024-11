Intouchable.

La polémique enfle depuis mercredi soir. Après le déploiement d’une immense bâche pro-Palestine, dévoilée quelques minutes avant le match PSG-Atlético, l’UEFA a décidé de ne pas sanctionner le club de la capitale. « Il n’y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis », a commenté le porte-parole de l’instance auprès de l’AFP. Une décision en réponse à la banderole « Free Palestine » affichée en tribune Auteuil, accompagnée du message : « La guerre sur le terrain mais pas dans le monde ».

La commission a estimé que la banderole n’était offensante

Pourtant, l’absence de sanction peut surprendre, puisque la loi 16.4 du régiment disciplinaire de l’UEFA permet de sanctionner « tout message provocateur inadapté à un événement sportif », ainsi que « tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante ». De fait, la commission a estimé que les messages n’étaient pas de nature « provocatrices » pour mériter une punition.

Je demande au @PSG_inside de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la… https://t.co/XiQ61LnLO6 — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 7, 2024

Sans surprise, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau est monté au créneau pour dénoncer la banderole, et pointe la responsabilité du club dans l’histoire. « Je demande au PSG de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, a lâché le boss de Beauvau sur son compte X. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l’UEFA. »

