Barça, Brest, Emily Ratajkowski : l’actualité des maillots de foot cette semaine

Le maillot third du FC Barcelone a divisé le monde et pour cause, les Catalans ont opté pour un drôle de vert sur lequel Nike a apposé sa trouvaille de l’année : la virgule verticale. Et pourquoi pas le Real Madrid en orange, tant qu’on y est ? Oups.

L’OGC Nice fait peut-être un début de saison loin de ses ambitions pour le début de mandat de Franck Haise, mais les Aiglons pourront toujours se targuer d’avoir un jeu de maillots magnifiques, étoffé cette semaine par un sublime maillot third. De toute façon, dès qu’il y a du doré sur un maillot, ça marche. C’est un cheat code, comme disaient les jeunes qui avaient l’Action Replay branchée derrière leur PlayStation en 1999.

Mardi soir, l’évènement ce n’était pas le retour de la Ligue des Champions nouvelle formule à 935 équipes dont seuls les gens qui ont fait de longues études scientifiques comprennent le fonctionnement. Non, l’évènement, c’est évidemment Emily Ratajkowski qui fait ses lessives en maillot du Napoli. Ou plutôt « Emrata », comme l’appellent ceux qui posent des likes sous ses photos en espérant qu’elle leur réponde un jour.

La vraie Ligue des Champions a commencé jeudi en réalité. Ouais, jeudi, le jour où on devrait jouer la Coupe des Coupes si ce monde tournait encore rond. La C1 a donc vraiment débuté avec la victoire de Brest face à Sturm Graz pour sa première de l’Histoire dans cette compétition. En réalité, il y a peu de surprises : les équipes qui jouent en marinière méritent ce qu’il y a de mieux sur cette planète.

La semaine a malheureusement aussi été marquée par le décès du légendaire Totò Schillaci, le héros italien du Mondial 90. L’occasion de rendre hommage au joueur qu’il était mais aussi de se rappeler du survêtement magnifique que portait la Squadra Azzurra pendant cette compétition.

Et sinon ? On vous a présenté le joli maillot de la Micronésie, Nicolas Anelka a créé la sensation en s’associant à la marque ARTE, le Feyenoord a sorti un troisième maillot magnifique qui donne envie de revoir les débuts de Van Persie, Kappa a sorti une nouvelle pépite en Serie B italienne cette fois et les joueurs de Chelsea se sont faits remarquer mais pas pour leur jeu. Comme d’habitude, en somme.

