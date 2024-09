Michel Platini propose de passer au foot à 10

Les bonnes idées de Michel.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, Michel Platini avait visiblement plusieurs messages à faire passer. Questionné sur la gestion calamiteuse des droits TV, l’ex-patron de l’UEFA a notamment défendu le patron de la LFP Vincent Labrune.

Par la suite, Platoche s’est laissé aller à une proposition pour le moins originale. « Peut-être qu’il faudrait enlever un joueur, jouer à 10, a-t-il osé. Le football, on l’a fait à 11 en 1900, mais en 1900, les joueurs couraient moins qu’aujourd’hui, ils étaient moins costauds, ils allaient moins vite. »

« Les gens de ma génération ne regardent plus beaucoup le football »

Lors d’une longue tirade, l’ancien boss de l’UEFA s’est expliqué en pointant les carences du football moderne. « Le problème, c’est que les défenseurs centraux et le gardien de but touchent plus le ballon que les milieux de terrain. Les gens de ma génération ne regardent plus beaucoup le football parce qu’ils ne se retrouvent pas dans le jeu, constate-t-il, en comparant les évolutions avec le football de son époque. Je regardais le France-Portugal de l’Euro 1984… il n’y a pas de passe arrière. Aujourd’hui, on fait plus de passes en avant qu’en arrière, dans le jeu de possession, il y a beaucoup de passes. »

Et les joueurs se mettent même à parler de politique, parfois.

