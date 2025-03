Les Journées de l’histoire de l’IMA organisent une table ronde sur le foot

Pour ses 11es journées de l’histoire prévues du 14 au 16 mars, l’Institut du monde arabe met le football à l’honneur. En partenariat avec So Foot, le samedi 15 mars sera en effet marqué par une table ronde consacrée aux héros et héroïnes qui ont marqué le football arabe. Joueurs, équipes et supporters emblématiques seront ainsi mis à l’honneur.

Parmi les grands joueurs, certains gagnent le statut de modèle par leurs performances sportives et l’espace public qu’ils occupent. Mais le foot est avant tout un sport collectif, et l’héroïsme se transforme en affaire de groupe. Les supporters soutiennent parfois des causes politiques, quand les équipes elles-mêmes s’engagent (pour le FLN en Algérie, pour la Palestine récemment).

Comment le Onze de l’indépendance du FLN algérien a-t-il symbolisé un tournant dans le militantisme par le football ? Quel rôle les groupes ultras ont joué lors des révolutions de 2011 ? Quelle place aujourd’hui donner à la starification des footballeurs issus du monde arabe ? Sont-ils de nouveaux héros ? Autant de questions, de réponses et de débats à retrouver ce samedi, 10h30. Rendez-vous en Salle du Haut Conseil (neuvième étage de l’IMA).

