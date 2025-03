Julian Álvarez félicite le Real Madrid pour sa qualification

Le fair-play en 2025, c’est rare.

À la suite de la polémique provoquée par son tir au but transformé, puis refusé par le corps arbitral, Julián Álvarez est sorti du silence. Si cette décision a été confortée par l’UEFA, notamment grâce à de nouvelles images, de face, avec ralenti et zoom, l’international argentin de 25 ans, lui, a décidé de calmer le jeu en évitant d’alimenter la polémique.

« Félicitations au Real Madrid pour sa qualification »

Sur son compte Instagram, l’ancienne pépite de Manchester City a déclaré : « Ça fait mal d’être éliminé après avoir tout donné sur le terrain et s’être battu jusqu’à la dernière minute. On n’y est pas parvenu, mais cette équipe a fait preuve de caractère, de dévouement et de cœur, a lâché le champion du monde 2022. Merci aux supporters d’avoir toujours été là, de nous avoir encouragés sans relâche et d’avoir rendu ce match spécial. Maintenant, il est temps de regarder vers l’avenir et de se concentrer sur la suite. Félicitations au Real Madrid pour sa qualification. »

Ok, il veut rejoindre le Real.

L’arbitre Szymon Marciniak dément avoir été influencé par Kylian Mbappé