Olivier Giroud honoré en marge de France-Croatie, pas (encore) Antoine Griezmann

Un hommage à l’occasion d’un France-Croatie, quoi de plus normal.

Ce sera une dernière communion avec le public français. Le 23 mars, à l’occasion du quart de finale retour de Ligue des nations, Olivier Giroud sera célébré au Stade de France pour son immense carrière en Bleu. Initialement prévue aux côtés d’Antoine Griezmann, la cérémonie se fera finalement en solo pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (57 buts), selon les informations du Parisien.

Une question d’emploi du temps ?

« Ils devaient être là tous les deux, mais par rapport à l’emploi du temps d’Antoine, il ne sera pas présent, a confirmé Didier Deschamps ce jeudi en conférence de presse. Vous pouvez continuer d’imaginer et d’interpréter ce que vous voulez, mais lui s’est déjà exprimé et a réaffirmé sa décision. » Une manière de rappeler que, non, un retour à l’aube du Mondial 2026 n’était pas prévu pour son chouchou Grizou.

Laissez-le se remettre de sa nouvelle déception avec l’Atlético.

