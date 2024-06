L’assemblée générale de la LFP reportée à cause des droits télé

Un sac de nœuds.

Toujours dans une impasse au sujet des droits télévisés de la Ligue 1 pour la période 2024-2029, la LFP a pris la décision de reporter son assemblée générale, initialement prévue mercredi 5 juin, selon les informations de L’Équipe. Le conseil d’administration, lui, aura bien lieu à la même date. Dans un mail adressé aux membres du CA, le président Vincent Labrune a tenté, à sa manière, de rassurer ses troupes.

« Vous l’avez vu, les médias se font largement l’écho des difficultés que nous rencontrons sur la négociation des droits TV pour le cycle 2024/2029 […] Malgré ce contexte historiquement tendu, je sais que vous ne doutez pas de mon total engagement et de celui des équipes de LFP Media pour trouver une issue la plus favorable possible pour le football professionnel français, a déclaré l’ancien président de l’Olympique de Marseille avant de poursuivre. Dans ces conditions, il ne me semble pas opportun de maintenir notre Assemblée Générale prévue cette semaine, dont la date (le calendrier était calé en fonction de celui de l’Assemblée Fédérale) s’entrechoque avec celle des discussions intenses que nous menons actuellement. Nous la reporterons à la fin du mois de juin quand nous serons en mesure de proposer une solution définitive. »

« Rame, rame, rameurs, ramez. »

