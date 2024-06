L’histoire entre la Juventus et Allegri a trouvé son dénouement

Il est libre, Max.

La deuxième aventure turinoise de Massimiliano Allegri est officiellement terminée. Dans un communiqué, le club italien a annoncé que les deux parties se séparent d’un commun accord, sans pour autant préciser les modalités financières. Depuis son retour à la Juventus en 2021, Allegri n’a pas permis à l’équipe de retrouver les sommets en championnat, ni en Europe. Trois saisons plus tard, la performance est vécue comme un échec pour celui qui avait raflé cinq Scudetti d’affilée, cinq Coupes d’Italie, et atteint deux finales de la Ligue des champions lors de sa première pige sur le banc turinois entre 2014 et 2019.

L’histoire d’amour entre le coach et le club piémontais s’est malheureusement terminée de la plus mauvaise des manières. Après le pétage de plombs d’Allegri lors de la finale de Coupe d’Italie difficilement remportée face à l’Atalanta (0-1), la Juventus avait annoncé le 17 mai dernier le licenciement du technicien italien. L’officialisation de Thiago Motta sur le banc turinois n’est désormais plus qu’une question d’heures ou de jours.

Direction le ranch pour Allegri.

